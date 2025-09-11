В Киеве состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского с спецпредставителем президента США Кит Келлогом.
«Сегодня в Киеве спецпредставитель президента США генерал Кит Келлог. Спасибо за конструктивную встречу», — написал Зеленский в соцсети, отметив продуктивный характер переговоров.
Зеленский сообщил, что обсудил с Келлогом ряд важных вопросов сотрудничества.
Стороны затронули проекты в рамках инициативы PURL, включая финансирование и закупку систем ПВО Patriot, а также двусторонние соглашения по совместному производству дронов и оружия. Зеленский выразил надежду на положительную реакцию США на эти инициативы.
Обсуждались также меры давления на Россию, включая тарифно-санкционную политику, с целью проведения встречи на уровне лидеров и скорейшего завершения войны.
Кроме того, президент поднял тему возвращения похищенных Россией украинских детей, условия их содержания и международное сотрудничество в этом направлении.