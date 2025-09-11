Вице-премьер Армении Мгер Григорян принял делегацию во главе с директором Бюро по европейским и евразийским вопросам Госдепартамента США Бренданом Ханраханом. На встрече также присутствовала посол США в Армении Кристина Куинн.

В ходе встречи стороны обсудили развитие двусторонних отношений, региональные события и возможности разблокировки коммуникаций. Особое внимание уделялось реализации проекта «Путь Трампа во имя международного мира и процветания».

Брендан Ханрахан сообщил, что США предоставят Армении первый транш помощи в размере 145 миллионов долларов. Средства будут направлены на поддержку инвестиций в торговлю, инфраструктуру, цепочки поставок критически важных минеральных ресурсов и трансграничную безопасность, реализуя соглашения, достигнутые 8 августа.