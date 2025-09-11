В Баку продолжилось заседание открытого судебного процесса по рассмотрению уголовных дел в отношении граждан Республики Армения Араика Арутюняна, Аркадия Гукасяна, Бако Саакяна, Давида Ишханяна, Давида Бабаяна, Левона Мнацаканяна и других лиц, обвиняемых в совершении преступлений против мира и человечности, военных преступлений, включая подготовку и ведение агрессивной войны, геноцид, нарушение законов и обычаев войны, а также в терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате власти, ее насильственном удержании и многочисленных других преступлениях Армении против Азербайджана.

Один из оглашенных в суде документов повествовал о факте обстрела Садарака 24 марта 1990 года с территории села Ерасх Араратского района Армении, когда были выпущены 2 ракеты.

Следующие оглашенные документы касались ранения нескольких человек в селе Шада Шахбузского района, а также фактов обстрела сел Гышлаг и других населенных пунктов Товузского района. Следствием было установлено, что 27 марта 1990 года, начиная примерно с 17:00 и до полуночи, с территории Шамшаддинского района Армении подверглись интенсивному обстрелу из стрелкового оружия села Гышлаг, Юхары Хаджаллы и Алибейли Товузского района. В результате среди мирного населения были пострадавшие.

Кроме того, был оглашен документ по факту убийства Вели Зейналова. Отмечалось, что 27-28 марта 1990 года с территории Армении с применением оружия различного калибра было совершено нападение на село Гярмячатаг Бабекского района, были сожжены 10 домов и застрелен из автомата начальник юридического отдела Нахчыванского областного комитета Вели Зейналов.

Согласно другому оглашенному документу, 11 июля 1990 года на 93-м километре дороги Барда-Истису, близ села Гёзлюкёрпю Агдеринского района, колонна из 16 автомобилей подверглась обстрелу из автоматического оружия. В результате один человек погиб, множество людей получили ранения.

Другие оглашенные документы касались нападения на Садарак в марте 1990 года, взятия в заложники в Шуше Ашрафа Агаларова, обстрела из стрелкового оружия 25 апреля села Гярмячатаг Бабекского района, в результате чего несколько человек получили ранения, а также факта обстрела 13 июня автоколонны в селе Бадара Аскеранского района, где также были пострадавшие.

В результате вооруженного нападения на село Гёйялли Гядабейского района были убиты Исмаил Нуриев, Мадад Нагиев и Ибрагим Оруджев, а Ильхам Исмаилов был избит, взят в плен и вывезен в Армению, где удерживался в заложниках в течение 21 дня.

Кроме того, были оглашены документы по фактам убийства Денмяза Азизова, Шамо Чобанова, Сяхяр Аскеровой, Ильхама Алиева, захвата в заложники Эльдара Алиева и ранения Рази Талышева.

17 августа 1990 года во время убийства Фазиля Мехтиева были ранены еще два человека — Виктор Гасанов и Кямаледдин Эминов. Согласно документам, пострадавшие в своих показаниях сообщили, что по ним стреляли трое военнослужащих-бородачей, переговаривавшихся на армянском языке.

Другие оглашенные документы касались фактов ранений Фагата Мустафаева, Мамеда Мамедова, Юниса Гулиева, Ульфата Гараева, Танрыверди Нагиева, Гумбата Поладова, Эльчина Намазова, Этибара Алиева и Гюндуза Рагимова.

В очередном оглашенном на суде документе отмечался факт вооруженного нападения на автомобиль марки «ГАЗ-52». В результате происшествия в Лачине местные жители — братья Эльман и Ханоглан Сулеймановы были убиты, а их брат Эльхан Сулейманов получил ранение.

Другие оглашенные документы касались подрыва 15 сентября 1990 года здания вещания телевизионных и радиопередач в Ханкенди, подрыва 14 октября пассажирского вагона на Ханкендинской железнодорожной станции, обстрела 11 сентября села Ходжавенд Ходжавендского района, подрыва моста на 57-м километре автодороги Агдам-Физули, разрушения станций Кярдживан-Астазур-Нахчыван, убийства Мехбалы Алиева, Расима Мамедова, Адиля Мамедова, Ахмеда Джавадова и Имамверди Гаджиева, а также факта захвата в заложники Шакира Мамедова.

Следующий оглашенный документ касался событий 30 ноября 1990 года, когда близ Ханкенди, во время следования автобуса отряда спецназа полиции Министерства внутренних дел Азербайджанской Республики на дежурство в аэропорт Ходжалы, был подорван мост, по которому проезжал автобус, после чего он подвергся обстрелу. В результате происшествия младший сержант Рафиг Юнусов получил ранение. Согласно документам, обвиняемый Самвел Бабаян в своих показаниях сообщил, что дорогу, по которой следовал автобус, взорвал армянский отряд под командованием армянина по прозвищу «Гаго».

В тот же день было совершено покушение на жизнь сотрудников районного отдела внутренних дел Ханларского (ныне Гёйгёльского) района. Сообщалось, что в ходе инцидента несколько участковых инспекторов, исполнявших служебные обязанности, погибли на месте, нескольким были причинены тяжкие телесные повреждения, один человек пропал без вести.

Следующий оглашенный документ касался факта захвата в заложники 22 октября в Аскеранском районе водителя автомобиля марки «УАЗ» Эльхана Гулиева и пассажиров — Гялямзар Гаджиевой и ее 12-летнего сына Эльшана Гаджиева.

Были также оглашены документы по факту убийства Салатын Аскеровой и других лиц. Сообщалось, что 9 января 1991 года корреспондент газеты «Молодежь Азербайджана» Салатын Аскерова, а также военнослужащие советской армии — полковник-лейтенант Олег Ларионов, начальник штаба военной комендатуры Лачинского района, майор Игорь Иванов и сержант Иван Гойек следовали на автомобиле марки «УАЗ-469» с государственным регистрационным номером 30-14 НБ (за рулем находился Иван Гойек) по мосту, расположенному на 141-м километре автодороги Евлах-Лачин. Автомобиль был обстрелян армянами. В результате все вышеперечисленные лица были умышленно убиты.

Судебный процесс продолжится 12 сентября.