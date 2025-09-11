Спецпредставитель Турции по процессу нормализации отношений с Арменией Сердар Кылыч, посетил администрацию губернатора восточной провинции Ыгдыр. На встрече с губернатором Эрджаном Тураном он обсудил диалог с Ереваном и подчеркнул значимость открытия Зангезурского коридора для экономического развития региона. Об этом сообщает «Азертадж».

Кылыч отметил, что коридор позволит наладить контакты не только между Арменией и Турцией, но и со странами Центральной Азии, а также будет способствовать развитию Ыгдыра, Карса и всей Турции. Турецкий дипломат подчеркнул, что армянская сторона проявляет политическую волю для реализации проектов, остаются лишь технические задачи.

Сердар Кылыч и возглавляемая им делегация пересекут КПП «Алиджан» и проведут встречи в столице Армении.