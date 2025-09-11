Учителям музыки, показавшим минимальные результаты на аттестации (признанным «соответствующими» только двумя членами комиссии из пяти), организованы специальные курсы повышения квалификации в Научно-методическом центре при Министерстве культуры. Об этом говорится в сообщении Министерства культуры.

После прохождения курса они смогут вновь сдать экзамен на основе специального конкурса и восстановиться на работе.

Для учителей с еще более низкими результатами (4/1 или 5/0) участие в конкурсах не предусмотрено, однако им не запрещено сдавать экзамены при приеме на работу.