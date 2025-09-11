Власти Турции через США предупредили: в случае атаки на страну, как это произошло недавно с Катаром, последует ответный удар по Израилю, сообщает «Голос Турции» со ссылкой на осведомленный источник.

По данным портала, Генштаб Турции передал руководству обновленный список стратегических целей на случай войны с Израилем. В него включены военные объекты, базы, ключевые экономические узлы и все израильские порты. Также в случае конфликта законными целями Турции станут любые силы Израиля в Сирии, включая Голанские высоты.

Правительство утвердило план Генштаба, предполагающий быстрые и эффективные действия по нейтрализации всего военного потенциала Израиля.

«В плане предусмотрено сотрудничество с сирийскими властями по возвращению Голанских высот военным путем при активной поддержке Турции. Сирийские вооруженные силы насчитывают около 300 тысяч бойцов, готовых к боевым действиям, а Турция при необходимости может открыть границы для усиления операций», – пишет издание.