Министр обороны Швеции Пол Йонсон заявил, что страна направит 70 млрд крон (около $7,47 млрд) на поддержку Украины в ближайшие два года. Об этом сообщает Reuters.

Большая часть средств пойдёт на закупки через агентство по оборонным материалам, включая дополнительные артиллерийские системы Archer.

Йонсон также подчеркнул, что Швеция готова оказать дополнительную помощь Польше. «Мы немедленно связались с министром обороны Польши и заявили, что готовы предоставить ресурсы, если Польша проявит заинтересованность», — отметил он.

По его словам, любые меры поддержки будут координироваться в рамках НАТО.