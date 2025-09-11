Израиль нанес удар по штаб-квартире движения ХАМАС в Катаре после того, как отказался от планируемой операции в Турции, где также проживает значительное число лидеров организации. Об этом пишет ливанская газета Al-Akhbar.

По данным издания, правительство Биньямина Нетаньяху сочло более безопасным нанести удар в Катаре, рассчитывая на возможность урегулирования вопроса через администрацию президента США Дональда Трампа. В отличие от Турции, являющейся членом НАТО, вмешательство которой могло вызвать прямую эскалацию и повлечь серьезные политические и экономические последствия для Израиля, ситуация с Катаром рассматривалась как более контролируемая.

В публикации не уточняется, когда именно планировалась операция в Турции.