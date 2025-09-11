Специальный представитель президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог прибыл с визитом в Киев. Об этом сообщило издание РБК-Украина со ссылкой на источник.

Визит Келлога проходит в рамках усилий США и европейских союзников по достижению мира в Украине. Партнеры обсуждают, какие могут предоставить гарантии безопасности Украине.

Ранее CNN писал, что Кит Келлог запланировал поездку в Польшу по поручению президента США Дональда Трампа. Оттуда он планировал отправиться в Украину. Однако, когда Келлог направлялся в Польшу, в ночь на 10 сентября, в польское воздушное пространство вторглись десятки российских дронов.