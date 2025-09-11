Премьер-министр Великобритании Кир Стармер уволил посла в США Питера Мандельсона после публикации переписки с финансистом Джеффри Эпштейном, сообщает The Telegraph.

В письмах Мандельсон называл Эпштейна своим другом и предлагал оспорить его первое осуждение. Газета также утверждает, что Эпштейн участвовал в сделке по продаже госпредприятия, когда Мандельсон был министром по бизнесу.

МИД Великобритании заявил, что новые данные свидетельствуют о более тесных связях политика с Эпштейном, чем считалось ранее. Сам Мандельсон в интервью признал, что «сожалеет» о длительном общении с «харизматичным лжецом».