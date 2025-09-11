Президент США Дональд Трамп потребовал от премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху взять на себя обязательство не наносить новые удары по Катару. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на источники.

По информации издания, Нетаньяху не консультировался ни с Трампом, ни с кем-либо из его советников перед атаками. 9 сентября Трамп провел два телефонных разговора с Нетаньяху, чтобы обсудить удар по Катару.

«Это неприемлемо. Я требую, чтобы вы не повторяли этого», — цитируют источники слова Трампа, адресованные премьер-министру Израиля.