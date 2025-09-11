В Азербайджане планируется увеличить количество лицеев и гимназий. Об этом заявил министр науки и образования Эмин Амруллаев на брифинге, посвященном началу учебного года.

«Один из важных моментов в том, что мы работаем над увеличением числа детей, обучающихся там. Прием туда осуществляется на основе экзаменов. Сейчас стараемся централизовать систему приему. Если раньше детей принимали в лицеи и гимназии с 1, 2 3, 5, 10 классов, то теперь — по окончании 6 класса: с 7 класса одаренные дети по отличающейся программе могут обучаться в лицеях со спецуклоном. Для этого предусмотрены единые экзамены. В этом году экзамены сдавали 4784 человек. В последние годы, в частности в регионах, мы увеличили количество таких учебных заведений с 15 до 39. Поскольку у нас были такие регионы, где и вовсе не было лицеев и гимназий. Постепенно увеличивая их число, мы намерены достичь показателя — 100 лицеев и гимназий по стране», — сказал Амруллаев.

По его словам, если каждое учебное заведение выпустит по 100 выпускников, то это означает, что в стране как минимум 10 тысяч качественных выпускников. Вдобавок в стране имеются частные школы, другие учебные заведения, где обучаются одаренные дети. За 10-20 лет наличие 200-300 тыс. подготовленных людей является очень важным показателем в качестве человеческого капитала для одной страны. Министр отметил, что в Азербайджане есть такие лицеи, все выпускники которых поступают в топовые университеты мира.