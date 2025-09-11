Президент США Дональд Трамп провел два телефонных разговора с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху после удара по офису ХАМАС в Дохе, сообщает The Wall Street Journal.

По данным издания, в первом разговоре Трамп резко осудил атаку на территорию Катара — союзника США, назвав ее неразумной. Нетаньяху объяснил, что у Израиля была краткая возможность для удара.

Вторая беседа прошла в более спокойной атмосфере. Трамп интересовался результатами операции, однако точных данных Нетаньяху не привел. Источники в Белом доме отмечают, что, несмотря на поддержку Израиля, американский лидер все больше раздражен действиями Нетаньяху, которые осложняют стратегию Вашингтона в регионе.