10 сентября премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф встретился с председателем Государственного агентства по обслуживанию граждан и социальным инновациям при президенте Азербайджана Ульви Мехдиевым.

В Исламабаде при поддержке Азербайджана будет создана служба ASAN Xidmət.

Шахбаз Шариф отметил, что между Пакистаном и Азербайджаном закладывается новый этап в развитии дружбы. С открытием ASAN Xidmət услуги многих ведомств будут доступны жителям Исламабада под одной крышей.

Шахбаз Шариф также распорядился разработать стратегию слияния Центра содействия бизнесу и Центра ASAN Xidmət и сказал, что этот Центр будет полезен в продвижении политики правительства по переходу на безналичную экономику.

Он поблагодарил президента Азербайджана Ильхама Алиева и правительство Азербайджана за предоставленную помощь в рамках этого проекта, а также за экспертное мнение и контроль.

Премьер-министр Пакистана заявил, что завершение этого проекта будет способствовать дальнейшему развитию экономического сотрудничества между двумя странами.