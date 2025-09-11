Управление Государственной дорожной полиции города Баку обратилось к участникам дорожного движения в связи с началом нового учебного года.

В обращении говорится, что в связи с началом нового учебного года в столице возрастёт интенсивность движения транспорта и пешеходов на улицах и проспектах, в частности, рядом с образовательными учреждениями.

«Дорожная полиция призывает всех водителей строго соблюдать правила дорожного движения, особенно тех, кто перевозит школьников на личном транспорте, не нарушать правила остановки и стоянки, и парковать автомобили только в разрешённых местах. Пешеходам тоже рекомендуется передвигаться по тротуарам, не выходить на проезжую часть и переходить дорогу только по «зебре». Родители не должны оставлять малолетних детей без присмотра», — говорится в информации.