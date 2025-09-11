Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сравнил израильский удар по Дохе с кампанией США в Афганистане, подчеркнув, что атака на переговорщиков ХАМАС в Катаре, по его мнению, является лишь продолжением ответных действий против палестинцев.

«Теперь разные страны мира осуждают Израиль. Им должно быть стыдно. Что они сделали после того, как Америка уничтожила Усаму бен Ладена? Сказали ли они: «О, какой ужас сотворили с Афганистаном или Пакистаном?» Нет, они аплодировали. Им следует аплодировать Израилю за то, что он придерживается тех же принципов и воплощает их в жизнь».