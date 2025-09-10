США заявили, что Европа пообещала полностью отказаться от российского газа к концу 2026 года. Об этом заявил глава Минэнерго Кристофер Райт.

«Они категорически заявили, что к концу следующего, 2026 года, полностью прекратят импорт российского газа в любом виде. До конца этого года по-прежнему можно покупать российский газ по спотовым контрактам. Можно покупать газ по контракту в 2026 году из России. Но как только наступит первое января 2027-го, российского газа больше не будет», — говорится в его заявлении.