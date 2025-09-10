Министр экономики Микаил Джаббаров встретился руководителем Бюро по делам Европы и Евразии Государственного департамента США Бренданом Ханраханом.

На встрече было выражено удовлетворение динамикой развития экономических отношений между Азербайджаном и США и обсуждена работа, которую предстоит проделать для достижения нового уровня сотрудничества.

Стороны подчеркнули важность Межправительственного меморандума о взаимопонимании с целью создания Стратегической рабочей группы по подготовке Хартии стратегического партнерства между Азербайджаном и США. Эта инициатива имеет особое значение с точки зрения укрепления институциональных основ экономического сотрудничества между двумя странами.

На встрече также были представлены приоритеты Азербайджана по развитию экономического сотрудничества с США. Было отмечено, что реализуемые в Азербайджане экономические реформы, улучшение бизнес-среды и стратегические инфраструктурные проекты создают благоприятные возможности для американских компаний.

Как продолжение состоявшихся в Вашингтоне встреч с Экспортно-импортным банком США (US EXIM Bank), компаниями SpaceX, Exxon Mobil и другими ведущими структурами состоялся обмен мнениями о новых механизмах сотрудничества и инвестиционных инициативах.

В ходе дискуссий обсуждались и вопросы продолжения работы по Зангезурскому коридору (Транскаспийская региональная платформа развития и партнерства) и вклад, который реализация региональных транспортных и логистических проектов внесет в экономическое сотрудничество.