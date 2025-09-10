Министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов провел онлайн-встречу с новоназначенным министром энергетики Украины и сопредседателем Межправительственной комиссии Светланой Гринчук.

Как сообщил Шахбазов в социальной сети Х, стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в энергетической сфере и дальнейшие шаги по реализации договоренностей.

«В ходе встречи мы обменялись мнениями по вопросам повестки энергетического взаимодействия и очередным шагам по выполнению соглашений, достигнутых на 13-м заседании Межправкомиссии в Баку», — отметил министр.