Министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев провёл встречу с высокопоставленным представителем Бюро по делам Европы и Евразии Госдепартамента США Брэндоном Ханраханом.
В ходе встречи обсуждались шаги, намеченные на основе документов, подписанных 8 августа в Вашингтоне, а также перспективы сотрудничества между Азербайджаном и США в сферах транспорта, транзита, искусственного интеллекта, цифровой инфраструктуры и кибербезопасности.
Особое внимание было уделено возможностям увеличения потенциала Среднего коридора и запуску Зангезурского коридора, что открывает новые возможности для регионального экономического сотрудничества.
