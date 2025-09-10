Рестораны Эмина Агаларова — Forte Bello, Zafferano и «Эдоко» — прекратили работу в торговом центре «Авиапарк» в Москве. Как сообщили в пресс-службе Agalarov Development, компания AgalarovRest решила сосредоточиться на самостоятельных проектах.

Региональный директор департамента торговой недвижимости NF Group Евгения Хакбердиева уточнила, что речь идет не только о «Авиапарке»:

«Основная причина — снижение эффективности заведений. Они работали в среднем и выше сегментах, где аудитория ожидает постоянного обновления концепций, сервиса и предложения. Этого в последние годы не происходило, поэтому проекты закономерно пришли к завершению, хотя и просуществовали дольше многих конкурентов», — отметила она.