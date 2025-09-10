Европейский Союз отклонил просьбу Трампа ввести высокие пошлины на товары из Китая и Индии. Блок заявил, что не использует тарифы как санкционный инструмент.

По данным The Wall Street Journal, Трамп озвучил свою просьбу 9 сентября, подключившись к встрече чиновников США и ЕС по санкциям в Вашингтоне. Целью американского президента было усилить давление на Россию, ограничив закупки Индией российской нефти и поддержку российской экономики со стороны Китая.

ЕС готовит 19-й пакет санкций против Москвы, но дальнейших ограничений на нефть и газ из-за разногласий внутри союза ждать не стоит, пишет газета.