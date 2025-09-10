Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте назвал «абсолютно безрассудным» нарушение воздушного пространства Польши российскими беспилотниками.

«Независимо от того, было ли это сделано намеренно, это абсолютно безрассудно, это абсолютно опасно. Но полная оценка еще продолжается. Мое послание Путину четкое: прекратите войну в Украине, прекратите нарушать воздушное пространство союзников. И знайте, что мы готовы, что мы бдительны и что мы будем защищать каждый сантиметр территории НАТО», — заявил Рютте.

По его словам, произошедшее продемонстрировало успешную реакцию Североатлантического альянса.