Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что президент Дональд Трамп не видит смысла в экономической изоляции России и открыт к сотрудничеству после урегулирования российско-украинской войны.

«Президент хочет, чтобы люди перестали умирать, и после достижения мира он готов к широкому спектру экономических договорённостей, выгодных США», — сказал Вэнс. Он подчеркнул, что хорошие экономические отношения в Восточной Европе могут стать «лучшей гарантией долгосрочного мира».

Вэнс также раскритиковал администрацию Джо Байдена за отсутствие дипломатического плана урегулирования конфликта. «Мы считаем, что есть возможность покончить с войной и создать экономическое благополучие по итогам мирного соглашения», — добавил он.