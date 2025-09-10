Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провел встречу с Бренданом Ханраханом, старшим сотрудником Бюро по европейским и евразийским делам Государственного департамента США, сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства Азербайджана.

В ходе беседы стороны обсудили состояние азербайджано-американских отношений, вопросы реализации Меморандума о взаимопонимании по созданию Стратегической рабочей группы для подготовки Хартии о стратегическом партнерстве, а также процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

Кроме того, были затронуты актуальные региональные и международные вопросы безопасности, представляющие взаимный интерес.