По словам вице-президента США Джей Ди Вэнса, Москва на переговорах добивается передачи около 6 000 кв. км территории, ещё не захваченной военной силой. Вероятно, речь идёт о северо-западе Донецкой области, где под контролем ВСУ остаётся менее 7 тысяч кв. км.

Вэнс отметил, что переговоры сузились до двух вопросов — территориального и гарантий безопасности: «Россияне хотят эти территории, а Украина требует гарантий, что в случае соглашения Москва не вернётся с новыми требованиями через несколько месяцев или лет».