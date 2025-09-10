Катар шокирован в связи с «предательством» со стороны Соединенных Штатов и Израиля, которые ранее обещали не атаковать представителей палестинского движения ХАМАС на территории эмирата. Об этом сообщает американская газета The Washington Post со ссылкой на катарские источники.

«В прошлом месяце Израиль и США пообещали властям Катара, что представители ХАМАС не будут подвергаться нападениям на их территории», — пишет издание. По данным газеты, власти Катара «шокированы таким предательством».

The Washington Post отмечает, что израильский удар по Дохе лишил Катар роли посредника, которую он выполнял в процессе урегулирования конфликта в секторе Газа, а также «самого надежного канала связи с лидерами ХАМАС в анклаве».