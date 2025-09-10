Индия и США сохраняют тесные дружественные отношения и развивают стратегическое партнерство. Об этом премьер-министр Нарендра Моди написал в соцсети X в ответ на заявление президента США Дональда Трампа. По словам премьер-министра, переговоры между Нью-Дели и Вашингтоном открывают новые возможности для обеих стран.

«Наши команды стремятся как можно скорее завершить текущие обсуждения. Я с нетерпением жду встречи с президентом Трампом и уверен, что совместная работа позволит создать светлое будущее для наших народов», — подчеркнул Моди.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил в социальных сетях о продолжении торговых переговоров с Индией и выразил надежду на скорую встречу с индийским лидером.