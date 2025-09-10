В селе Асадлы Сабирабадского района зафиксирован случай обручения несовершеннолетней 14-летней девушки с 20-летним юношей.

После поступившей информации обе семьи были приглашены в районное управление полиции. В ходе разбирательства им было разъяснено, что подобные действия противоречат закону.

Однако отец несовершеннолетней и сам жених устроили скандал и нарушили общественный порядок. По решению суда оба получили по 8 суток административного ареста.

Министерство внутренних дел подтвердило, что по данному факту были предприняты меры в соответствии с законодательством.