Первый искусственный дождь может пойти в Азербайджане уже в 2027 году. Как сообщил Minval пресс-секретарь Объединенной службы водоснабжения крупных городов Государственного агентства водных ресурсов Джейхун Мусаоглы, одним из проектов Национальной стратегии в области рационального использования водных ресурсов является эффективное управление дождевой водой. Работу в этой области ведёт Государственное агентство водных ресурсов. К настоящему времени начаты исследования в области вызова искуственного дождя.

В 2026 году будет утвержден пилотный проект и выбрана территория, где можно будет реализовать задуманное. А уже в 2027 году начнётся реализация проекта по вызову искуственного дождя.

«Воду от дождя мы планируем использовать в промышленности и сельском хозяйстве. После первого пилотного проекта масштабы реализации будут расширены»,-сказал предч представитель Обьединенной службы.