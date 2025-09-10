Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен объявила, что Европейский Союз выделит 6 млрд евро на организацию производства беспилотников в Украине.

«Я могу объявить, что Европа выделит 6 млрд евро из кредита ERA и вступит в альянс беспилотников с Украиной. Украина изобретательна. Теперь ей нужны масштабы (производства беспилотников — ред.)», — сказала она.

Фон дер Ляйен добавила, что ЕС в настоящее время работает над новым санкционным пакетом против России.

«Сейчас мы работаем над 19-м пакетом в координации с партнерами. Мы особое внимание уделяем ускорению отказа от российских ископаемых топлив. Мы обращаем внимание на «теневой» флот и третьи страны (помогающие РФ обойти санкции — ред.)», — подчеркнула президент ЕК.