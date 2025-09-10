Смарт-счетчики для воды появятся в Азербайджане. В ближайшее время Государственому агентству водных ресурсов будут представлены считывающие устройства нового образца. Об этом Minval сообщил директор компании Gemza Кянан Асланов.

По его словам, смарт-счетчики оснащены функцией управления на дистанции, что позволит снимать показатели потребления воды, даже если абонент отказывается открыть дверь контролеру. Также при неуплате счётчик можно автоматически заблокировать.

«Пока речь не идёт об установке. Мы ещё находимся на первых стадиях переговоров. Будут представлены образцы для тестирования», — сказал собеседник.

Он также добавил, что счетчики эти немецкого производства.