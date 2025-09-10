НАТО не рассматривает вариант военной атаки в связи с инцидентом с беспилотниками, которые вечером 9 сентября нарушили воздушное пространство Польши, сообщает Reuters со ссылкой на источник в организации.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что дроны были российскими. Он уточнил, что угрозу безопасности республики удалось нейтрализовать — беспилотники были сбиты.

Туск добавил, что находится в постоянном контакте с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте и союзниками Польши.

Ранним утром 10 сентября польский премьер провел экстренное заседание с министрами, ответственными за вопросы безопасности, чтобы обсудить ситуацию и принятые меры.