Масштабные протесты охватили Францию, граждане выражают недовольство экономической политикой властей, сообщают французские СМИ.

В Париже участники акции вышли на площадь Нации и поджигают мусор, полиция пытается им помешать. В центре Марселя несколько сотен человек блокируют улицы, используя мусорные баки.

Движение междугородных поездов близ Тулузы на юго-западе Франции заблокировано.

Для обеспечения порядка задействованы около 80 тысяч силовиков. Телеканал BFMTV сообщил, что, по данным внутренней разведки, на акции могут выйти до 100 тысяч человек.