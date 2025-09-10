Американский конгрессмен Джо Уилсон призвал президента США Дональда Трампа ввести новые санкции против России после нарушения воздушного пространства Польши российскими беспилотниками.

«Россия атакует союзника по НАТО, Польшу, с помощью иранских дронов-“шахедов” менее чем через неделю после встречи президента Трампа с президентом Навроцким в Белом доме. Это акт войны», — заявил Уилсон.

Он выразил благодарность союзникам по НАТО за оперативную реакцию и назвал действия Владимира Путина «ничем не спровоцированной агрессией военного преступника». Конгрессмен подчеркнул, что ответом должны стать санкции, которые «разорят российскую военную машину и снабдят Украину оружием, способным наносить удары по России».

По словам Уилсона, Путин уже не ограничивается поражениями в Украине: «Он напрямую испытывает нашу решимость на территории НАТО. Путин сказал, что Россия не знает границ. Свободные и процветающие страны покажут России, что такое границы».