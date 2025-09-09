Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с эмиром Катара шейхом Тамимом бин Хамедом Аль Сани.

Как сообщает управление по коммуникациям администрации президента Турции, лидеры обсудили нападение Израиля на делегацию ХАМАС в Дохе и возможные совместные меры в ответ на атаку.

Эрдоган осудил действия Израиля, назвав их направленными на углубление конфликта и нарушающими суверенитет Катара. Он выразил соболезнования семьям погибших и подчеркнул, что Турция готова всеми силами поддерживать союзное государство и его народ.

Лидеры Турции и Катара договорились продолжить совместные усилия, направленные на скорейшее прекращение массовых убийств в секторе Газа.