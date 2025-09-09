Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) и Иран достигли договоренности о возобновлении инспекций на ядерных объектах страны.

Об этом сообщил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

«Сегодня в Каире мы с министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи согласовали практические модальности возобновления инспекционной деятельности в Иране. Это важный шаг в верном направлении», — написал он в соцсети X.

Гросси также выразил благодарность министру иностранных дел Египта Бадру Абдель Ате, при посредничестве которого состоялись переговоры.