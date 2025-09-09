Неопознанная синяя «таблетка», замеченная во рту президента США Дональда Трампа, оказалась обычной мятной конфетой. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на неназванного чиновника Белого дома.

Фотография, на которой Трамп изображен с таинственной синей «таблеткой» между зубами, была сделана во время теннисного матча 7 сентября. Снимок вызвал бурную дискуссию в сети: пользователи начали гадать, что именно положил в рот американский лидер.

Чиновник Белого дома развеял слухи: «Это была мятная конфета», — пояснил он.