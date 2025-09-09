Посол Азербайджана в Тегеране Али Ализаде встретился с главным директором Управления Евразии Министерства иностранных дел Ирана Манучехром Моради.
Об этом сообщила дипмиссия Азербайджана в Иране в социальной сети X.
Отмечается, что на встрече состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам двусторонних отношений между странами.
Azərbaycan Respublikasının İran İslam Respublikasındakı səfiri Əli Əlizadə İran İR XİN-nin Avrasiya İdarəsinin baş direktoru Mənuçehr Muradi ilə görüşüb.
Görüşdə ikitərəfli əlaqələrdə gündəmdə olan məsələlərə dair fikir mübadiləsi aparılıb. pic.twitter.com/jaxllbzADa
