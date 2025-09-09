В Баку продолжился судебный процесс по уголовному делу в отношении гражданина Армении Рубена Варданяна, обвиняемого по таким статьям Уголовного кодекса Азербайджана, как преступления против мира и человечности, военные преступления, терроризм, финансирование терроризма, а также в других тяжких преступлениях.

На суде были заслушаны показания потерпевших и их правопреемников.

Правопреемник потерпевшего Горхмаза Искендерова — его отец Искендер Искендеров в своих показаниях сообщил, что его сын погиб в Кяльбаджаре в результате диверсии, совершенной противником.

Правопреемница потерпевшего Амида Гадирова — его мать Зульфира Гадирова в своих показаниях отметила, что ее сын погиб в Агдере в результате обстрелов, открытых остатками армянской армии и незаконными армянскими вооруженными формированиями.

Правопреемница потерпевшего Агами Алишанова — его мать Дильбер Ахмедова сообщила, что ее сын погиб в Агдере в результате диверсии, совершенной противником.

Правопреемник потерпевшего Османа Агаханова — его отец Гадим Агаханов в своих показаниях сообщил, что его сын погиб в Ходжавенде в результате разрыва артиллерийского снаряда, выпущенного остатками армянской армии и незаконными армянскими вооруженными формированиями.

Правопреемник потерпевшего Эльнура Рустамова — его отец Фаид Рустамов отметил, что его сын погиб в Кяльбаджаре в результате диверсии, совершенной противником.

Правопреемник потерпевшего Джейхуна Шыхалиева — его отец Октай Шыхалиев сообщил в своих показаниях, что его сын погиб в селе Сырхавенд Агдеринского района в результате диверсии, совершенной противником.

Правопреемник потерпевшего Арифа Алиева — его брат Мубариз Алиев сообщил, что его брат погиб в селе Сусузлуг Кяльбаджарского района в результате подрыва на мине, заложенной врагом.

Потерпевший Шохрат Джафаров в своих показаниях отметил, что получил ранения в ходе того же инцидента. Он сообщил, что в автомобиле находились 7 человек и в результате подрыва на мине погибли трое — Магеррам Ибрагимов, Сирадж Абышов и Ариф Алиев. Остальные, включая его самого, получили ранения. «Из моего тела было извлечено до 30 осколков», — добавил он.

Потерпевший Анар Глинчев в ответ на вопросы государственного обвинителя Тараны Мамедовой сообщил, что получил осколочное ранение на Ханкендинском направлении в результате обстрела, открытого остатками армянской армии и незаконными армянскими вооруженными формированиями.

Потерпевший Шамси Кязымлы, отвечая на вопросы начальника отдела Управления Генеральной прокуратуры по поддержанию государственного обвинения Насира Байрамова, заявил, что дважды был ранен в результате диверсий противника — в Гадруте и Лачине.

Азад Ахундов рассказал, что был ранен в Ходжавенде в результате обстрелов противника. Отвечая на вопросы старшего помощника Генерального прокурора Вюсала Алиева, он отметил, что во время инцидента еще трое человек получили ранения.

Потерпевший Юсиф Керимов в ответ на вопросы государственного обвинителя Вюсала Абдуллаева сообщил, что был ранен в Ходжавенде в результате обстрелов, открытых остатками армянской армии и незаконными армянскими вооруженными формированиями.

Потерпевший Юсиф Омаров заявил, что был ранен в Агдаме в результате разрыва снаряда, выпущенного остатками армянской армии и незаконными армянскими вооруженными формированиями. По его словам, во время происшествия еще трое человек получили ранения, один человек погиб.

Отвечая на вопросы помощника Генерального прокурора по специальным поручениям Тугая Рагимли, потерпевший Немяти Гасеми сообщил, что получил ранения в Агдаме в результате артиллерийского обстрела, открытого остатками армянской армии и незаконными армянскими вооруженными формированиями.

Миргабиль Мирзоев и Агиль Рагимов в своих показаниях отметили, что получили ранения в Ходжавенде в результате разрыва снаряда, выпущенного противником.

Гамид Агазаде сообщил, что был ранен в Ханкенди в результате обстрела, открытого остатками армянской армии и незаконными армянскими вооруженными формированиями.

В ответ на вопросы государственного обвинителя Фуада Мусаева, потерпевший Рагим Насиров сообщил, что был ранен в Ханкенди в результате обстрела, открытого остатками армянской армии и незаконными армянскими вооруженными формированиями. По его словам, во время инцидента еще пятеро получили ранения, один человек погиб.

Фарман Гасанов в своих показаниях сообщил, что получил несколько ранений в результате обстрела противника в направлении агдеринского села Джанъятаг. Он добавил, что во время происшествия еще пятеро получили различные ранения, два человека погибли.

Назир Нуралиев сообщил, что был ранен на Шуша-Ханкендинском направлении в результате вражеского обстрела.

Правопреемник потерпевшего Турана Магеррамова — его отец Тарлан Магеррамов в своих показаниях сообщил, что его сын погиб в Кяльбаджаре в результате снайперского выстрела, произведенного противником.

Рашад Асланов отметил, что был ранен в селе Марзили Агдамского района в результате разрыва мины, заложенной противником.

Ариз Алиев заявил, что был ранен в Ходжавенде в результате обстрелов, открытых остатками армянской армии и незаконными армянскими вооруженными формированиями.

Интигам Джумаев рассказал, что получил ранение в Агдаме при эвакуации раненных на машине медицинской помощи в результате обстрела, открытого остатками армянской армии и незаконными армянскими вооруженными формированиями. Он сообщил, что раненные, которых он пытался эвакуировать, погибли.

Даир Джумартов, Эльман Байрамов, Самир Яралыев, Омар Ахмедов и Алим Ханалиев в своих показаниях сообщили, что получили ранения в Агдаме в результате обстрелов, открытых остатками армянской армии и незаконными армянскими вооруженными формированиями.

Бахтияр Вердиев сообщил, что получил ранения в Агдере в результате разрыва мины, заложенной противником.

Талех Гаджиев в своих показаниях заявил, что был ранен в Ходжавендском районе в результате обстрела, открытого остатками армянской армии и незаконными армянскими вооруженными формированиями.

Рашад Асланов в своих показаниях отметил, что получил ранения в Шуше в результате разрыва снаряда, выпущенного остатками армянской армии и незаконными армянскими вооруженными формированиями.

Другие потерпевшие — Хидаят Джахангиров, Умуд Гасанли, Кянан Мамедов, Аяз Рзаев, Илькин Гасанов, Гурбан Гусейнов, Гусейн Гусейнов, Джавид Гараев, Талех Садыгов, Раван Манафов и Джасарет Сарыев сообщили, что были ранены на разных участках в результате обстрелов, открытых остатками армянской армии и незаконными армянскими вооруженными формированиями.

После этого на судебном заседании были оглашены заключения судебно-медицинской экспертизы в отношении потерпевших.

Очередное заседание суда назначено на 16 сентября.