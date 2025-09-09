Азербайджан и Латвия провели 4-е заседание стратегического диалога, на котором рассмотрели вопросы расширения двустороннего сотрудничества. По информации МИД Азербайджана, делегацию страны возглавил заместитель министра иностранных дел Фариз Рзаев, а латвийскую сторону — заместитель госсекретаря МИД Иварс Ласис.

Собеседники обсудили текущее состояние и перспективы развития отношений в политической, экономической и гуманитарной сферах. Было отмечено значение сотрудничества в рамках международных организаций.

Кроме того, на заседании стороны обменялись мнениями по ряду глобальных, региональных и двусторонних вопросов, представляющих взаимный интерес.