Президент Венесуэлы Николас Мадуро в интервью телеканалу RT заявил, что третья мировая война уже фактически идёт, а США реализуют собственный план по установлению мирового господства.

По словам венесуэльского лидера, ещё два года назад Папа Римский Франциск предупреждал, что мир движется к глобальному конфликту.

«Я считаю, что она уже началась. У империи США есть план войны для навязывания своей политической, экономической, культурной, военной гегемонии в мире», — отметил Мадуро.

Он также обвинил Вашингтон в попытках дискредитировать Венесуэлу, чтобы в дальнейшем оправдать агрессию против неё.