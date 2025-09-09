Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял нового руководителя представительства Европейского Союза в Баку Марьяну Куюнджич. Дипломат вручила министру письмо о своём назначении. Джейхун Байрамов поздравил её с началом деятельности и пожелал успехов, говорится в сообщении ведомства.

Стороны обсудили сотрудничество между Азербайджаном и ЕС в политической, экономической, энергетической, транспортно-коммуникационной и гуманитарной сферах. Было подчеркнуто значение совместных энергетических проектов, а также интерес к расширению партнёрства в других направлениях.

Министр подробно проинформировал главу представительства о текущей ситуации в регионе в постконфликтный период. Особое внимание было уделено итогам встреч в Вашингтоне и достигнутым договорённостям по продвижению мирной повестки, парафированию мирного договора, а также решению о прекращении деятельности Минского процесса ОБСЕ.

Мариана Куюнджич выразила благодарность за приём и заверила, что будет активно работать над продвижением сотрудничества между Азербайджаном и ЕС.

В завершение встречи стороны обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.