Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял новоназначенного посла Египта Хусамеддина Эффата Мустафу Резу.

Как сообщает МИД Азербайджана, дипломат вручил копии верительных грамот главе азербайджанского внешнеполитического ведомства. На встрече стороны обсудили вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества, региональную и международную повестку, включая ситуацию с безопасностью на Ближнем Востоке.

Особое внимание было уделено значению дружественных отношений между лидерами, взаимным визитам на высоком уровне, работе межправительственной комиссии и политическим консультациям. Собеседники также обменялись мнениями о взаимодействии в рамках ООН, Организации исламского сотрудничества и Движения неприсоединения.

Отдельно была подчеркнута важность сотрудничества в контексте председательства Азербайджана и проведения в Баку 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

Посол выразил удовлетворение назначением и пообещал приложить все усилия для развития азербайджано-египетских отношений.