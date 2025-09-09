Национальная служба гидрометеорологии сообщила, что с 10 по 14 сентября на территории Азербайджана ожидается ветреная погода. В связи с этим в стране объявлены жёлтое и оранжевое предупреждения.

В Баку, на Абшеронском полуострове, а также в Гяндже, Товузе, Геранбое, Дашкесане, Агстафе, Газахе, Гусаре, Хызы, Гобустане и Нефтчале прогнозируется северо-западный ветер с порывами до 20,8–28,4 м/с. В этих регионах действует оранжевый уровень предупреждения.

В остальных районах страны ожидается северо-западный ветер с порывами 13,9–20,7 м/с, что соответствует жёлтому уровню опасности.

10 сентября во второй половине дня в северных и западных районах Азербайджана ожидаются переменные, ливневые дожди и грозы. В отдельных местах осадки будут интенсивными, возможен град, а в высокогорных районах ожидается мокрый снег.

На территории страны до 15 сентября температура воздуха постепенно понизится на 5-10 градусов. Ожидается повышение водности в реках, в некоторых горных реках возможны кратковременные сели.