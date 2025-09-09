В ближайшее время за проезд на общественном транспорте можно будет расплачиваться буквально лицом. В Азербайджане ведутся переговоры с перевозчиками по запуску системы биометрической оплаты FacePay в метро, автобусах и на железнодорожном транспорте. Об этом заявил директор коммерческого департамента AzInTelecom Фаррух Фараджуллаев. «Мы уже интегрировали систему оплаты проезда с помощью распознавания лица совместно с Азербайджанскими железными дорогами (АЖД). На данный момент ведутся переговоры с Бакинским метрополитеном», — сказал Фараджуллаев.

Но он отметил, что интеграции подобного способа оплаты в автобусах мешают ряд сложностей, таких как погодные условия, освещение, качество камер и другие факторы.

Как прокомментировал Minval секретарь AzInTelecom Амин Назарли, в начале текущего года AzInTelecom интегрировал и успешно протестировал систему распознавания лиц в двух турникетах ЗАО Азербайджанские железные дороги. Теперь решение о применении бесконтактной оплаты остается за АЖД.

Кроме того, результаты данного тестирования также были представлены администрации других видов общественного транспорта и крупной сети гипермаркетов. В настоящее время AzInTelecom ожидает решения партнеров.

Известная во всем мире система FacePay в Азербайджане получила другое название. Тут ее именуют SİMAPay. В Азербайджане данную систему бесконтактной оплаты запустят не раньше следующего года.

«Мы провели также переговоры с крупной сетью гипермаркетов, где заинтересованы в данном продукте и хотели бы в будущем получить поддержку для того, чтобы разгрузить очереди у кассовых апператов, сократив наличие человеческого фактора с помощью цифровых технологий. С ними проведены переговоры, направлены предложения. Пока процесс находится на стадии обсуждения. Если обе стороны придут к соглашению, будет названа компания и начнутся работы по внедрению системы оплаты с распознаванием лица», — сказал представитель AzInTelecom.

По его словам, принцип работы оплаты лицом прост. Он запускается с помощью мобильного приложения SİMAPay, где зарегистрировавшись по системе распознавания лица, надо прикрепить свою банковскую карту. Тем самым человек, так сказать, интегрирует свое лицо к данным своей банковской карты. На этом все технические нюансы для пользователя будут исчерпаны. Уже после, подойдя к турникету достаточно будет отсканировать лицо на специальной камере, чтобы автоматически списалась нужная сумма с банковского счета.

По словам Назарли, специфика технологии SimaPay заключается в том, что она основана на распознавании лишь живого лица. Нельзя будет отсканировать фото или маску с изображением другого человека, чтобы средства списались с чужого счета. В частности, система, разработанная на основе искусственного интеллекта, уделяет внимание даже малейшим биометрическим данным, таким как сетчатка глаза, родинки, морщины.