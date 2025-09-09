Суд в России арестовал мужчину по запросу Азербайджана, где его заочно обвиняют в организации преступного сообщества, создании незаконных вооружённых формирований и проведении террористических учений, сообщает «РИА Новости» .

Как следует из материалов суда, документы о розыске и аресте поступили по каналам срочной связи, после чего фигурант был задержан. Его гражданство не раскрывается, однако известно, что российского паспорта у него нет.

Азербайджан направил запрос на экстрадицию, Россия не видит препятствий для положительного ответа, сказано в материалах суда.