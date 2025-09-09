Чешская служба безопасности и информации (BIS) совместно с румынскими и венгерскими спецслужбами «разгромила белорусскую разведывательную сеть».

По данным Евроюста, в числе пособников оказался бывший замглавы молдавской Службы информации и безопасности Александр Бэлан. Его задержали 8 сентября в Румынии по обвинению в передаче секретных данных белорусским агентам в обмен на деньги.

Одновременно МИД Чехии объявил персоной нон грата белорусского дипломата, которого заподозрили в шпионаже. Ему предписано покинуть страну в течение 72 часов.