Президент США Дональд Трамп обвинил демократов в гибели украинской беженки Ирины Заруцкой. Об этом он написал в своей соцсети.

Трамп задался вопросом о том, почему СМИ не возмущаются произошедшим и назвал этот случай ужасным.

«Я видел ужасающее видео с прекрасной молодой украинской беженкой, которая приехала в Америку, спасаясь от ужасной войны в Украине. Она, ни в чём не повинная, ехала в метро Шарлотты, Северная Каролина, где на неё жестоко напал психически больной сумасшедший. Преступник был известным профессиональным преступником, которого ранее арестовывали и отпускали под безналичный залог в январе, в общей сложности 14 раз. Какого чёрта он делал в поезде и ходил по улицам? Таких преступников нужно сажать. Кровь этой невинной женщины буквально капает с ножа убийцы, и теперь её кровь на руках демократов, которые отказываются сажать плохих людей в тюрьму, включая бывшего опального губернатора и «хочу стать сенатором» Роя Купера. Северной Каролине, как и каждому штату, нужны закон и порядок, и только республиканцы его обеспечат! И где же возмущение со стороны ведущих СМИ по поводу этой ужасной трагедии?», – написал президент США

Заруцкая родилась в Киеве и была художницей. В августе 2022 года она переехала в США вместе с матерью, сестрой и братом, спасаясь от войны. Убийство девушки произошло в американском городе Шарлотт — 34-летний Декарлос Браун — младший зарезал 23-летнюю украинскую беженку в общественном транспорте, подозреваемый — бездомный.