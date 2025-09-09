Пропагандистка Маргарита Симоньян рассказала о перенесённой операции.

«Пару часов назад я вышла из наркоза и уже грызу шоколадку. Печатаю пока медленно и криво, простите. Спасибо всем, кто переживал и молился. Всё дальнейшее — в руках Господа», — написала главный редактор RT в своём телеграм-канале.

7 сентября в эфире Владимира Соловьёва Симоньян сообщила о серьёзном заболевании и предстоящей операции. Диагноз она не уточнила, намекнув на мастэктомию. По данным The Moscow Times, речь идёт о раке, и обсуждается её возможный уход с поста главы Russia Today.

Муж Симоньян, режиссёр и пропагандист Тигран Кеосаян, более полугода находится в коме. По её словам, у него «давно больное сердце» — в 2008 и 2010 годах он перенёс два инфаркта.